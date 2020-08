Bimbo scomparso a Caronia, “E’ stato straziante vedere quel tronco di bambino senza arti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alcuni resti ossei e una piccola maglietta sono stati individuati a circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo, a poca distanza da dove lo scorso 3 agosto sono scomparsi Viviana Parisi di 43 anni e il figlio Gioele di 4. Non c'è ancora la certezza che possano essere i resti del bambino. Secondo gli investigatori "con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, in un'altra zona il tronco senza arti". Sul posto si trovano anche il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che coordina le indagini, due medici legali, la polizia scientifica, uomini della Protezione Civile e le squadre dei vigili del fuoco. La ... Leggi su ilfogliettone

