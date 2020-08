Bimbo morto a Modica, 21 mesi di vita, 11 mesi di botte: “piangeva troppo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anche la madre del piccolo morto a Modica è stata posta in stato di fermo. Il padre naturale aveva già denunciato i malesseri del figlio. 21 mesi di vita, undici passati a prendere botte dal convivente della madre perchè, a suo dire, “piangeva troppo”. Un padre-padrone che soggiogava tutta la famiglia, compresa la madre del piccolo che non faceva nulla per evitare le violenze e per questo anche lei è in stato di fermo. Entrambi sono trattenuti in carcere dopo i primi accertamenti degli investigatori. Secondo i pm, a provocare i lividi a Evan è stato il 32enne convivente. La donna, non avrebbe fatto nulla per fermarlo. Nei mesi scorsi il bambino aveva già ... Leggi su chenews

MediasetTgcom24 : Bimbo morto a Modica, il padre presentò un esposto per maltrattamenti #Modica - fanpage : Il papà del piccolo Evan aveva già denunciato abusi in passato - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - lightmoon972 : RT @riservaprotetta: Aveva solo 18 mesi. A 18 mesi non puoi morire di botte. Bimbo morto a Modica: per la madre e il convivente si ipotizz… - Agricolturabio1 : RT @Gianluc54410558: Ma se lo togli alla madre e lo dai in momentaneo affido, sei un trafficante di bambini pedofilo. Ma andate a cagare.… -