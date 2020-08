Bimba di 10 anni incinta dopo lo stupro: il caso riapre le polemiche sull'aborto in Brasile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si placano, in Brasile, le polemiche attorno all’aborto praticato su una bambina di 10 anni, che è rimasta incinta dopo essere stata violentata per anni da uno zio, nel frattempo arrestato. L’intervento è stato effettuato la scorsa domenica a Recife, nello stato di Pernambuco, dopo che i medici dell’ospedale statale Espírito Santo (a più di 1.800 chilometri di distanza) si erano rifiutati di eseguire l’aborto per motivi di coscienza. A riportare la notizia è la BBC. La legge brasiliana consente l’aborto volontario solamente nei casi di rischio di morte per la madre, stupro o anencefalia. I medici che hanno rifiutato di ... Leggi su huffingtonpost

