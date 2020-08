Bill Clinton: 'Se Trump verrà rieletto continuerà per quattro anni a fare il bullo e denigrare'. (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tutti i big in favore di Joe. E soprattutto contro The Donald: "Se Donald Trump verrà rieletto, continuerà per altri quattro anni a dare colpe agli altri, a fare il bullo e a denigrare". A dirlo è l'... Leggi su globalist

repubblica : Stati Uniti, la foto che imbarazza Bill Clinton: massaggio dall'ex vittima 22enne di Jeffrey Epstein - francescocosta : Gli highlights della seconda serata della convention dei Democratico, da Sally Yates a Bill Clinton, da Colin Powel… - repubblica : Eterno Bill Clinton, cinque minuti per insegnare a vincere - idlet : RT @Bossina8: @repubblica continuate con il cover-up sperando che nessuno se ne accorga? - BrunoGiovanni6 : RT @ilgiornale: Bill Clinton spuntano foto imbarazzanti mentre vittima di Epstein gli massaggia il collo. -