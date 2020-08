Bill Clinton in imbarazzo per una foto che lo lega a Epstein. Sarebbe stato così senza il Me Too? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cala, nuovamente, il brivido freddo dell’imbarazzo su Bill Clinton per una foto diffusa dal Daily Mail Us che lo ritrae nel 2002 mentre in un aeroporto portoghese, appena sceso dal Lolita Express, l’aereo privato del faccendiere Jeffrey Epstein, riceve un massaggio da una giovane donna, Chantau Davies. La situazione ritratta nella foto non ha nulla di compromettente se non fosse che Chantau Davies è stata una delle numerose donne che accusò di stupro Jeffrey Epstein morto sucidida (pare) tra mura infestate da topi e insetti nel carcere federale di Manhattan, nell’agosto del 2019. Quella foto mette in imbarazzo il partito democratico proprio nei giorni in cui il candidato alla Casa Bianca, Joe Biden, ... Leggi su ilfattoquotidiano

