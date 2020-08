Bill And Ted 3, ecco la nuova clip: Keanu Reeves è un musicista che dovrà salvare il mondo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Su internet è stata diffusa una clip ufficiale del film Bill And Ted Face The Music. Una commedia fantascientifica in cui troveremo Keanu Reeves – attualmente occupato con le riprese di The Matrix 4 – in un ruolo decisamente inusuale: l’attore, che interpreta un invincibile sicario in John Wick, presterà il volto a un musicista rock di mezz'età. https://youtu.be/bnH9Mkll5RU La prima clip ufficialeBill And Ted Face The Music, diretto da Dean Parisot (il regista di Red 2 e Divertimento Con Dick E Jane), sarà il terzo capitolo della saga fantascientifica attualmente composta da due film, usciti rispettivamente nel 1989 e nel 1991. Dopo una lunga pausa, i protagonisti sono pronti a salvare il ... Leggi su optimagazine

ADeborahF : RT @ValeMameli: Eyes wide shut ... ricordando il grande maestro Kubrick. Il puttanaio Usa ha radici italiane. Un vaso di Pandora che, apert… - kickmyballs222 : RT @ValeMameli: #Kenia #Beppe #Grillo #Ciro #Billionaire #Briatore Un'esca ... Tempio Pausania competente ... Ovviamente sono solo casualit… - kickmyballs222 : RT @ValeMameli: Eyes wide shut ... ricordando il grande maestro Kubrick. Il puttanaio Usa ha radici italiane. Un vaso di Pandora che, apert… - TheQ_continuum : RT @ValeMameli: Eyes wide shut ... ricordando il grande maestro Kubrick. Il puttanaio Usa ha radici italiane. Un vaso di Pandora che, apert… - 73Orlando73 : RT @ValeMameli: #Kenia #Beppe #Grillo #Ciro #Billionaire #Briatore Un'esca ... Tempio Pausania competente ... Ovviamente sono solo casualit… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill And Bill and Ted Face the Music: Keanu Reeves e Alex Winter nella prima clip del film Cinematographe.it - FilmIsNow Beautiful, tragico incidente per un personaggio ‘Condizioni molto gravi’: le ultime anticipazioni

Chi sono i personaggi coinvolti nell’incidente annunciato dalle anticipazioni americane di Beautiful? Si tratta di Bill e di Steffy. Bill si ritroverà a bordo della sua auto e finirà per travolgere St ...

“Leadership matters” – seconda serata della Convention democratica

Ieri sera ha avuto luogo la seconda serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “Leadership matters”. Tutti i 57 Stati e territori hanno nominato ufficialmente Joe Biden ...

Chi sono i personaggi coinvolti nell’incidente annunciato dalle anticipazioni americane di Beautiful? Si tratta di Bill e di Steffy. Bill si ritroverà a bordo della sua auto e finirà per travolgere St ...Ieri sera ha avuto luogo la seconda serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “Leadership matters”. Tutti i 57 Stati e territori hanno nominato ufficialmente Joe Biden ...