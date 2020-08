Big Pharma, il vaccino ancora non c’è, ma gli affari sono già d’oro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il vaccino ancora non c’è, ma gli affari sono già d’oro. Sicuramente non si può dire che per le case farmaceutiche l’arrivo del Covid 19 sia stato un evento sventurato, perchè proprio loro, mentre l’economia di tutto il mondo si accartoccia, vedono -ulteriormente- schizzare alle stelle i propri valori in borsa. Le azioni fanno il botto e toccano i mervigliosi cieli stellati delle notti serene estive. Risultati sfavillanti che hanno portato conseguentemente all’aumento esponenziale del loro valore di mercato. Tanto per rendere l’idea, La Verità riferisce che dall’inizio dell’anno ad oggi il valore delle azioni di Moderna risulta più che triplicato, quello della tedesca Biontech quasi raddoppiato. Sorte ... Leggi su ilparagone

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ago - A meta' seduta le Borse europee proseguono a ranghi sparsi (Milano -0,16%, Parigi +0,11%, Francoforte +0,19%, Londra +0,28% e Madrid -0,72%), senza ri ...

Société Générale, focus sui big del pharma

C'è gran fermento nel settore farmaceutico. La Commissione europea ha raggiunto un accordo con AstraZeneca per l'acquisto del candidato vaccino al Covid-19, una volta dimostrati sicurezza ed efficacia ...

