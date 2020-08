Bielorussia, Ue: "Non riconosciamo il risultato del voto" (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Unione europea non riconosce il risultato delle elezioni in Bielorussia del 9 agosto scorso che hanno riconfermato presidente Lukashenko, da 26 anni alla guida del paese.Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo il vertice straordinario Ue convocato in videoconferenza sulla Bielorussia ha detto che a breve Bruxelles imporrà sanzioni contro "un numero consistente di persone responsabili di violazioni dei diritti, di violenze e di brogli elettorali".Michel ha aggiunto che: "Il futuro della Bielorussia deve essere deciso dal popolo in Bielorussia, non a Mosca o Bruxelles. Dobbiamo avviare tutti gli sforzi per rendere possibile il dialogo nazionale. Dobbiamo sostenere tutti gli sforzi per una soluzione positiva e per garantire un processo democratico. Per noi è chiaro ... Leggi su blogo

