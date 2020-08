Bielorussia: Ue non riconosce l’esito delle elezioni del 9 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non sarebbero state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, ma anche falsificate. Questo il messaggio lanciato dai presidenti del Consiglio Europeo Charles Michel e della Commissione Ursula von der Leyen Leggi su firenzepost

