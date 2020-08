Bielorussia: Ue non riconosce il risultato del voto, Lukashenko: «Pensate prima ai vostri problemi» (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Europa, tramite le parole del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha chiarito che – come unione – «Non riconosciamo il risultato delle elezioni» delle elezioni in Bielorussia che hanno decretato Lukashenko vincitore per la sesta volta. L’Ue è intenzionata a imporre sanzioni contro chi ha violato i diritti sanciti dalla democrazia mentre il leader bielorusso intima tutti i paesi che gli remano contro a preoccuparsi innanzitutto dei loro problemi interni. LEGGI ANCHE >>> A Salvini chiedono della Bielorussia, lui risponde parlando di scadenze fiscali italiane e del suo processo VIDEO «Il futuro della Bielorussia deve essere deciso dal popolo in Bielorussia» Ha parlato chiaramente ... Leggi su giornalettismo

