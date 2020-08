Bielorussia, Tikhanovskaya si rivolge ai leader europei: “Non riconoscete queste elezioni fraudolente” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel giorno del vertice Ue straordinario sulla Bielorussia, la leader politica Svetlana Tikhanovskaya, rifugiata in Lituania dopo le elezioni farsa del 9 agosto, ha chiesto ai leader europei di non riconoscere il voto in Bielorussia. “Vi prego di non riconoscere queste elezioni fraudolente”, ha detto Tikhanovskaya in un video caricato su Youtube. “Le elezioni del 9 agosto non sono state giuste né trasparenti e i risultati sono stati truccati”, ha aggiunto. Poi la denuncia di ciò che accade in questo momento “nel cuore dell’Europa”: “Le persone che sono scese in strada nelle città della Bielorussia per difendere il ... Leggi su italiasera

