Bielorussia, Michel: “Ue non riconosce il risultato del voto. Imporremo sanzioni”. Cina con Lukashenko: “Forze esterne creano caos” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Unione europea non riconoscerà il voto delle elezioni del 9 agosto in Bielorussia che hanno riconfermato Aleksandr Lukashenko per la sesta volta alla guida del Paese. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, a margine del vertice straordinario tra i Paesi membri Ue, dopo il quale ha anche ribadito che Bruxelles imporrà sanzioni nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di brogli elettorali e violenze nei confronti dei manifestanti. Intanto, anche la Cina, dopo la Russia, si schiera al fianco del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, travolto dalle proteste seguite al voto del 9 agosto che lo ha riconfermato per la sesta volta consecutiva alla guida del Paese. Pechino, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

