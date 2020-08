Bielorussia, l’ultimo appello di Svetlana Tikhanovskaya: “L’Ue non riconosca queste elezioni fraudelente” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, ha lanciato un appello agli europei a respingere i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto, che hanno visto la riconferma per la sesta volta di Alexander Lukashenko. “Vi chiedo di non riconoscere queste elezioni fraudolente, il signor Lukashenko ha perso ogni legittimità agli occhi della nostra nazione e del mondo”, ha affermato in inglese in un video rivolto al Consiglio Ue prima dell’inizio del vertice di emergenza dei leader dell’Ue dedicato alla situazione in Bielorussia. Tikhanovskaya, rifugiata in Lituania dall’11 agosto, nel video ha anche evocato la creazione di un “consiglio di transizione” con l’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

