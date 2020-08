Bielorussia, l’Ue non riconosce il risultato delle elezioni. Merkel: «No a interventi dall’esterno» (Di mercoledì 19 agosto 2020) In videoconferenza i leader dei Paesi europei hanno deciso di imporre sanzioni contro Minsk dopo le gravi violazioni dei diritti umani seguite alle proteste dell’ultima settimana. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha inoltre annunciato – al termine del vertice straordinario tenutosi oggi sulla crisi nel Paese – che Bruxelles non riconosce le elezioni svoltesi il 9 agosto perché non sono state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, e dunque falsificate. «Il futuro della Bielorussia può essere deciso solo dai suoi cittadini», aveva detto in apertura il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Parole a cui hanno fatto eco quelle della cancelliera tedesca Angela Merkel, che in conferenza stampa da Berlino ha ribadito che sebbene ... Leggi su open.online

