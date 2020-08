Bielorussia, l’annuncio di Michel: “Ue non riconosce il risultato del voto. Imporremo sanzioni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Oggi mandiamo un messaggio chiaro e solidale con il popolo bielorusso e non tolleriamo impunità. Non riconosciamo il risultato delle elezioni diffuso dalle autorità bielorusse: il popolo bielorusso merita di meglio”. Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine della riunione straordinaria sulla Bielorussia, dove continuano le proteste scoppiate all’indomani delle contestate elezioni del 9 agosto. “La violenza contro questi manifestanti pacifici è stata sconcertante e condanniamo tali comportamenti”, ha aggiunto l’ex premier belga, che poi ha chiesto una rapida “de-escalation” alle autorità di Minsk. “L’Ue sostiene pienamente il processo dell’Osce nella pacificazione della Bielorussia”, ha ... Leggi su tpi

