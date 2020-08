Bielorussia, il messaggio di Michel: “L’Ue non riconosce il risultato delle elezioni del 9 agosto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le elezioni svoltesi il 9 agosto scorso in Bielorussia non solo non sono state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, ma anche falsificate. Questo il messaggio lanciato dai presidenti del Consiglio Europeo Charles Michel e della Commissione Ursula von der Leyen al termine del summit straordinario svoltosi oggi in video conferenza L'articolo Bielorussia, il messaggio di Michel: “L’Ue non riconosce il risultato delle elezioni del 9 agosto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

