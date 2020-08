Bielorussia, alta tensione tra l’Europa e il presidente Lukashenko (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sale la tensione tra l'Ue e la Bielorussia. L'Unione europea imporrà sanzioni individuali su un numero considerevole di individui responsabili per la repressione o per aver truccato il processo elettorale, ha annunciato oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine di una riunione del consiglio. "Noi a breve imporremo sanzioni contro un sostanziale numero di individui responsabili di violenze e verranno deliberate nella cornice di questo le pressioni nei confronti del presidente Lukashenko", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo. Michel ha precisato che, in quella sede, è stata assunta la decisione politica, ma poi toccherà ai diversi comitati in ambito europeo per decidere formalmente le sanzioni, che saranno comunque "mirate". In ... Leggi su ilfogliettone

