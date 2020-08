Biden provoca ansia, ma mai quanto Trump (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Ho paura che arrivi lui e rovini tutto». Che arrivi durante la diretta della convention, in questi giorni; poi nei dibattiti, e in video sulle piattaforme social. Nella notte italiana/serata americana, guardando la convention democratica virtuale, alcuni spettatori del luogo, consultati via Whatsapp, ammettevano compatti che Joe Biden gli fa ansia. L’ansia provocata, per dire, da un anziano parente che dopo una serie di guai e compromessi viene messo a capo dell’impresa di famiglia. Ed è una brava persona, forse un po’ andata, di cui si contano le gaffes. L’ansia sale ogni volta che apre bocca, e fino al 3 novembre non si placherà. E la convention di Milwaukee che non è più a Milwaukee – si svolge virtualmente causa Covid – ... Leggi su linkiesta

