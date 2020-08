Biden è il candidato ufficiale dem. Caccia al voto repubblicano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il secondo giorno di convention democratica, Joe Biden è stato ufficialmente nominato candidato del partito per sfidare Donald Trump. Era scontato, è parte della procedura, ma le modalità della nomina costituisce fino ad ora, la parte più interessante di questa convention virtuale. Solitamente a dichiarare i voti per i candidati che hanno superato la soglia di preferenze, in questo caso Sanders e Biden, sono i delegati, dando vita a un momento di confusione, rumore, con fischi e applausi. QUESTA VOLTA … Continua L'articolo Biden è il candidato ufficiale dem. Caccia al voto repubblicano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

francescocosta : Gli highlights della seconda serata della convention dei Democratico, da Sally Yates a Bill Clinton, da Colin Powel… - rtl1025 : ?? #JoeBiden è ufficialmente il candidato democratico per la corsa alla #CasaBianca, ha ottenuto il numero di delega… - francescocosta : E qui c'è il rituale recap anche sul Post, con tutti i video da vedere. - SchwoarzMola : RT @Curini: Leggo: “la notte di #KamalaHarris” ovvero di un candidato alla vicepresidenza (!!!). Il che implica chiaramente 2 cose connesse… - ROSS54PLL : RT @ItaliaVivaRoma1: Joe #Biden è ufficialmente il candidato alla Presidenza degli Stati Uniti d’America del Partito Democratico. In lui ri… -