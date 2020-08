Biden candidato democratico alla Casa Bianca, moglie orgogliosa delle origini siciliane (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca . Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. "Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì", dice fra... Leggi su feedpress.me

La piattaforma elettorale del Partito Democratico per il 2020 include un appello a porre fine alle "guerre per sempre" degli Stati Uniti - il che sembra fantastico, tranne per il fatto che un presiden ...La collana indossata dall'ex first lady Michelle Obama per il discorso alla convention dei democratici ha generato un grandissimo volume di ricerche su Google. Una mossa studiata a tavolino visto che ...