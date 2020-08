Biden candidato democratico alla casa Bianca, l’aspirante first lady orgogliosa delle sue origini siciliane (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la casa Bianca . Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. "Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì", dice fra... Leggi su feedpress.me

Joe Biden ottiene la nomination dem e diventa a tutti gli effetti il candidato dei democratici nella sfida di novembre per la Casa Bianca. Un passo importante per l'uomo e per tutti i suoi sostenitori ...