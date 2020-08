Bernardeschi offerto anche alla Fiorentina. Attenzione però all'estero: due big sull'esterno della Juve (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Juventus si interroga sul futuro di Federico Bernardeschi. offerto alla Fiorentina, ci sono anche Chelsea e Atletico Madrid Leggi su 90min

genovesergio76 : Juve, Bernardeschi offerto alla Fiorentina: ora due club sondano il terreno - Fantacalcio : Juventus, Bernardeschi offerto ad un club di Serie A: i dettagli - FiorentinaUno : MERCATO, Retroscena sull’asse Torino-Firenze: offerto Bernardeschi per Chiesa - giuorg : RT @AMasterPotato: C'hanno offerto Bernardeschi per Chiesa ?? va bene che loro sono la Fiat ma unne' che si pole fare il bonus rottamazione… - zazoomblog : Calciomercato Juve: Bernardeschi offerto alla Fiorentina i dettagli - #Calciomercato #Juve: #Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi offerto

Il calciomercato della Juventus ora entra nel vivo. Il colpo Arthur non può essere l'unico colpo del mercato bianconero ma prima di comprare c'è bisogno di cedere. Se Higuain rappresenta una grossa gr ...Federico Bernardeschi è sempre tra i cedibili in casa Juventus: come riporta "La Gazzetta dello Sport", il centrocampista offensivo classe 1994 della nostra nazionale potrebbe finire all'estero dopo e ...