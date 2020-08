Bernardeschi Juventus, cessione vicina? due le possibili destinazioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bernardeschi Juventus – Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus adesso la strategia è chiarissima: vendere per compare, in modo tale da regalare all’ex centrocampista e neo-tecnico bianconero una rosa di spessore. Il primo indiziato a lasciare la Continassa è Bernardeschi: il centrocampista può arrivare in Premier o in Liga, due le destinazioni. Bernardeschi Juve: due le possibili mete Federico Bernardeschi è sempre sulla lista cessioni in casa Juventus: secondo quando riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo classe 1994 della nostra nazionale potrebbe approdare all’estero dopo essere stato offerto, senza successo, alla Fiorentina nella ... Leggi su juvedipendenza

