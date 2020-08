Bergoglio: il Covid spinge le disparità, il vaccino sia universale per tutti (Di mercoledì 19 agosto 2020) La pandemia ha svelato ancora una volta «le grandi diseguaglianze che regnano nel mondo» e anzi «le ha aumentate». Papa Francesco, nell’udienza generale del mercoledì – trasmessa in streaming dalla biblioteca del palazzo vaticano – torna a denunciare la «pandemia sociale» causata dal Covid-19. «È indispensabile trovare la cura per un piccolo virus che mette in ginocchio il mondo intero», ma si deve «curare anche un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della disuguaglianza, dell’emarginazione e della mancanza di protezione dei … Continua L'articolo Bergoglio: il Covid spinge le disparità, il vaccino sia universale per tutti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

