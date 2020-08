Benevento, Glik: “La Serie A mi mancava. Champions? Mbappé fuoriclasse ma Lewandowski…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non solo il suo ritorno in Serie A. Kamil Glik, neo difensore del Benevento, ha parlato dal ritiro del club ai microfoni di Sky in merito alla Champions League che vede l'ex compagno ai tempo del Monaco Mbappé protagonista, così come il connazionale Lewandowski.Glik: tra Serie A e Champions Leaguecaption id="attachment 988193" align="alignnone" width="606" Glik (getty images)/caption"Nei 4 anni passati a Monaco, di cui mi porterà dietro sempre buonissimi ricordi, devo ammettere che mi è sempre mancata la Serie A e mi è sempre mancata l'Italia", ha confessato Glik. "Appena ho saputo che potevo tornare ci ho pensato e poi alla fine mi hanno convinto, sono molto felice". "Il ... Leggi su itasportpress

