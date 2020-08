Benevento, Glik a Sky: "La Serie A e l'Italia mi mancavano. Il progetto mi ha convinto" (Di mercoledì 19 agosto 2020) 'Non ho parlato con Arek, ma da settimane leggo che potrebbe andare alla Juve . Sicuramente è un centravanti importante, le cifre dicono questo. Ha fatto bene al Napoli e in Nazionale, è giovane e ha ... Leggi su sport.sky

sportli26181512 : Benevento, Glik a Sky: 'La Serie A e l'Italia mi mancavano. Il progetto mi ha convinto': Il difensore polacco a Sky… - SkySport : Benevento, Glik a Sky: 'La Serie A e l'Italia mi mancavano. Il progetto mi ha convinto' - ILTOROSIAMONOI : Ex-granata,Glik:'Al Toro cinque anni buonissimi,sarà la mia partita del cuore' - Ex-granata,Glik:”Al Toro cinque an… - ItaSportPress : Benevento, Glik: 'La Serie A mi mancava. Champions? Mbappé fuoriclasse ma Lewandowski...' - - ottopagine : Benevento, numeri di maglia: per ora Glik sceglie il 52 #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Glik

Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik è intervenu ...Il calciomercato, in questa versione più anomala rispetto agli altri anni, sta per entrare nel vivo con tutte le squadre pronte a rinforzarsi in vista della stagione 2020/2021. Scopriamo quindi il tab ...