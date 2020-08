Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze insieme ad Ibiza (Foto) (Di mercoledì 19 agosto 2020) La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino rappresenta, indubbiamente, il gossip dell’estate. Nonostante diverse indiscrezioni sulle cause che hanno portato alla rottura definitiva, non è totalmente chiaro quali siano i motivi reali della separazione. Nonostante, comunque, il rapporto di coppia abbia subìto uno stop, De Martino e la Rodriguez rimangono legati dal loro bambino. Santiago, infatti, ha bisogno sia della mamma che del papà. Proprio per questo, Stefano De Martino avrebbe raggiunto, nelle ultime ore, Belen Rodriguez e il figlio. Secondo le ultime voci, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto l’ex moglie e il figlio in quel di ... Leggi su kontrokultura

