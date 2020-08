Belen, nuova fiamma. Colpo di grazia a De Martino? Bomba Signorini: "Lui l'ha raggiunta a Ibiza". Clamoroso: chi è (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una calda estate per Belen Rodriguez, con nuovo uomo in arrivo. A sganciar la Bomba è ancora una volta Chi, diretto da Alfonso Signorini. Dopo la rottura con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha avuto un brevissimo flirt con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi durato, pare, il tempo di un weekend a Capri (dove il ragazzo ha festeggiato il compleanno) e finito giusto giusto in copertina su Chi, con bacio in bocca. Quindi, forse per ritrovare la tranquillità, Belen si è rintanata nel suo buen retiro a Ibiza, con il figlio Santiago e pochi fidatissimi amici. Nessuno spazio per il gossip o la mondanità, almeno fino a quando Gabriele Parpiglia, uno dei segugi di ... Leggi su liberoquotidiano

