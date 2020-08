Belen dalla cucina alla cena mostra le foto della vera passione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Poco fa in pochi minuti Belen Rodriguez ha postato le foto dalla cucina alla natura, suo figlio Santiago, la cena in preparazione e se stessa. Sembra tutto qui in questo momento il suo mondo, sono qui le sue passioni a cui si aggiungono ovviamente gli amici con cui sta trascorrendo questa estate. Sembra che Belen non abbia alcuna intenzione di perdonare Stefano De Martin, anche se lui ancora una volta l’ha seguita a Ibiza. Da lì arrivano le ultime nuove foto della showgirl argentina. Lo scatto che mostra la cucina a Ibiza e poi la cena di stasera. Un’insalata con lattuga, mais, pomodori, tonno, avocado da gustare con un po’ di formaggi, ... Leggi su ultimenotizieflash

alexarnz : @Jonny_Jonny__ Belle e attraenti per un canone di belllezza standard imposto dalla società, secondo le mode. Io tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen dalla Stefano De Martino e Daniele Scardina a Ibiza per dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta DiLei Belen Rodriguez ha un nuovo flirt dopo Antinolfi? Svelato il nome

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a essere uno dei gossip più chiacchierati di questa particolare estate caratterizzata dal coronavirus. A commentarla negli ultimi mesi sono ...

Belen Rodriguez dopo la farfalla mostra altro | La foto : “La mia…”

È ormai assodato da tempo che sia lei, le bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez, la regina indiscussa del Gossip, per lo più estivo. A lei difatti sono dedicate copertine su copertine, oltre c ...

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a essere uno dei gossip più chiacchierati di questa particolare estate caratterizzata dal coronavirus. A commentarla negli ultimi mesi sono ...È ormai assodato da tempo che sia lei, le bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez, la regina indiscussa del Gossip, per lo più estivo. A lei difatti sono dedicate copertine su copertine, oltre c ...