Beautiful: Brooke rivela il bacio con Ridge (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bambole gonfiabili e manichini per girare le scene d’amore: Beautiful corre ai ripari per limitare il possibile contagio da Coronavirus tra attori e attrici e così ecco che sia Ridge che Brooke hanno dovuto baciare dei sostituti in plastica La prima ad essere sostituita è stata proprio Brooke e Ridge ha dovuto baciare un manichino con la parrucca in testa. Ma non solo. La produzione ha chiesto aiArticolo completo: Beautiful: Brooke rivela il bacio con Ridge dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas esce dal coma! Denuncerà Brooke? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: QUINN contro BROOKE, tutte le novità - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Il gioco si fa duro... #brooke #quinn - TwBeautiful : BEAUTIFUL PUNTATE AMERICANE – BROOKE si sfoga con ERIC e affronta QUINN - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas esce dal coma! Denuncerà Brooke? - #Beautiful #Anticipazioni #Americane:… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Brooke Guida serie TV del 9 luglio: Absentia, Frequency, Roswell Teleblog