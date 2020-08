Bayern strapazza il Lione: 3-0 e finale di Champions con il Psg (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarà tra Bayern Monaco e Psg la finale della Champions League 2020. Ai parigini (3-0 al Lipsia) si aggiungono i bavaresi di Flick alla decima vittoria consecutiva in Champions. Nella seconda semifinale il Bayern rischia di andare sotto in avvio con il Lione vicino al vantaggio con due occasioni limpidissime: Depay lanciato a rete da solo e palo di Ekambi. I bavaresi si risvegliano grazie soprattutto a Gnabry. Splendido il primo gol, sinistro potente dal limite a chiudere un'azione personale, "semplice" il secondo, con un tap-in dopo l'errore sottoporta di Lewandowski. Poco dopo, Gnabry-Lewandowski in collaborazione sfiorano anche il tris (palla al centro del primo, deviazione mancata del secondo e sfera fuori di pochi centimetri). Nel finale non ... Leggi su ilfogliettone

sieteforti : @EmmeEmm_ C'è sempre il bayern da battere eh (mio modestissimo parere) secondo me li strapazza in finale - Freddyascott : A sto punto se tanto mi da tanto Bayern domani eliminato e poi city che strapazza il Barça... Psg gia’ in finale e… -

Roma, 19 ago. (askanews) - Sarà tra Bayern Monaco e Psg la finale della Champions League 2020. Ai parigini (3-0 al Lipsia) si aggiungono i bavaresi di Flick alla decima vittoria consecutiva in Champio ...

Al 56' il tris di Bernat da pochi passi. Nella prima finale di Champions della propria storia il Psg affronterà la vincente di Bayern-Lione. Si capisce già che non ci sarà sostanzialmente sfida al Da ...

