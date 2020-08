Bayern Monaco, Rummenigge: “Futuro Perisic? Ora la Champions, poi ne riparleremo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questa sera il Bayern Monaco sarà impegnato nella semifinale di Champions League contro il Lione, ma il pensiero dei tedeschi va anche all’attuale sessione estiva di calciomercato. Il CEO del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato della situazione dell’attaccante croato Ivan Perisic, il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Inter: “Si tratta di un giocatore non sempre spettacolare, ma molto affidabile. E sono i numeri a dirlo. Ogni volta dai suoi piedi nasce qualcosa di propositivo. Il futuro? Adesso vogliamo solo concludere in pace la Champions League e poi torneremo ad affrontare questo tipo di questioni”. Leggi su sportface

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - OptaPaolo : 3 - Dopo aver superato i quarti di finale di #UCL nelle prime sette occasioni con Barcellona e Bayern Monaco, Pep G… - sportface2016 : #Bundesliga | #BayernMonaco, Karl-Heinz #Rummenigge non chiarisce la posizione di Ivan #Perisic - clikservernet : Il Bayern Monaco investe meno ma meglio di tutti: la rivincita dello scouting sulle spese folli -

Il Bayern Monaco ha licenziato uno dei suoi allenatori delle giovanili, accusato di commenti razzisti. Il nome non è stato fatto, si sa solo che il tecnico lavorava nel Campus dove giocano i ragazzi ...Per la prima volta nella sua storia il Psg è in finale di Champions. Ed è la settima volta che una squadra francese giocherà l’ultimo atto della massima competizione continentale: due volte lo Stade R ...