Bayern Monaco, Neuer è un cecchino: lancia la palla e… (Di mercoledì 19 agosto 2020) In attesa della Champions League, Manuel Neuer mostra la sua forza e la sua precisione con le mani. Lancio perfetto per il portiere del Bayern Monaco e canestro... in una finestra aperta.caption id="attachment 1009187" align="alignnone" width="572" Neuer/caption Bayern Monaco, Neuer è un cecchino: lancia la palla e… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkySport : Lione-Bayern Monaco, Garcia: 'Siamo outsider, Bayern non ha debolezze ma non è perfetto' - SkySport : Lione-Bayern Monaco, Flick: 'Garcia bravo tattico. Vogliamo vincere, non sarà facile' - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - ItaSportPress : Bayern Monaco, Neuer è un cecchino: lancia la palla e... - - RealHumanBeing8 : @ilmauro85 poi la santificazione di EDF se torniamo in UCL e usciamo contro il Bayern Monaco -