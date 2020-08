Bayern Monaco, Kahn: «Il sogno Triplete è più vivo che mai» – FOTO (Di giovedì 20 agosto 2020) Il membro del direttivo del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha espresso la propria soddisfazione per la conquista della finale su Twitter Oliver Kahn, membro del direttivo e storica bandiera del Bayern Monaco, ha espresso la propria gioia per la conquista della finale di Champions League attraverso il suo profilo Twitter. Per i bavaresi si tratta dell’undicesima finale europea. Ecco le parole scritte dall’ex portiere tedesco: «Siamo in finale di Champions! Il nostro sogno chiamato Triplete è più vivo che mai!». Final 2020! Our belief in the Triple is more alive than ever! Great team effort today. One Last step to go 🔥⚽️ @ChampionsLeague @FCBayern ... Leggi su calcionews24

SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - SkySport : ?? LIONE- BAYERN MONACO ?? SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Come finir… - SkySport : ?? IL BAYERN MONACO È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIONE ?? BAYERN 0-3 RISULTATO FINALE ? ? #Gnabry (18’) ?… - nicfra45522 : Per la finale di domenica tiferò Bayern Monaco perché è una società intelligente e lungimirante, a differenza di un… - AleSalvi12 : RT @marcomaioli1: Tra Bayern Monaco e PSG otto precedenti in Champions League. Tre vittorie del Bayern, cinque del PSG. Come gol siamo 12 a… -