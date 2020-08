Bayern inarrestabile: è la seconda finalista di Champions League. Lione piegato 3-0 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo lo splendido successo contro il Barcellona per 8-2, il Bayern Monaco prosegue col sorriso il suo percorso in Champions League. Nonostante un buon inizio del Lione, il Bayern Monaco è riuscito ad avere la meglio, staccando il pass per la finalissima della prestigiosa competizione europea, raggiungendo il PSG. Si prospetta una finale di fuoco domenica 23 agosto, con le due squadre che promettono spettacolo. Stasera hanno deciso il match Gnabry, con una splendida doppietta, e Lewandoski.L'articolo Bayern inarrestabile: è la seconda finalista di Champions League. Lione piegato 3-0 SPORTFAIR. Leggi su sportfair

