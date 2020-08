Bari: una sala del teatro Piccinni sarà intitolata a Mariolina De Fano Durante i funerali dell'attrice la richiesta di Nicola Pignataro, accolta dal sindaco Antonio Decaro (Di giovedì 20 agosto 2020) Nicola Pignataro, attore teatrale barese di prima importanza, ha ricordato la collega ed amica Mariolina De Fano, nel corso dei funerali dell’attrice 79enne. Pignataro ha chiesto che sia intitolata a Mariolina De Fano una sala del teatro Piccinni di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha accolto tale richiesta. L'articolo Bari: una sala del teatro Piccinni sarà intitolata a Mariolina De Fano <small ... Leggi su noinotizie

