Barcellona, Koeman si presenta: “Sogno che diventa realtà. Messi? Spero resti per molti anni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Barcellona abbraccia il suo nuovo allenatore Ronald Koeman che, quest’oggi, ha parlato per la prima volta nella conferenza stampa di presentazione: “Sono molto felice e orgoglioso, per me e’ un sogno che si trasforma in realta’. Il Barça e’ casa mia: ho la fortuna di poter allenare una squadra fortissima, nel club piu’ grande al mondo. Il Barcellona sempre esige il massimo e cosi’ deve essere, perché questa squadra ha sufficiente qualita’ per pretendere il massimo dei risultati e dei titoli. Ho gia’ firmato e ora cominceremo a lavorare per avere una squadra forte e recuperare il prestigio: dobbiamo cambiare qualcosa, l’immagine dell’altro giorno non e’ quella che vogliamo dare”. L’olandese, ... Leggi su sportface

