Barcellona, c’è l’ufficialità: Ronald Koeman nuovo allenatore, accordo fino a giugno 2022 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Barcellona annuncia ufficialmente l’ingaggio di Ronald Koeman come nuovo allenatore della prima squadra: ad annunciarlo sono proprio i blaugrana sul proprio sito ufficiale. “Benvenuto a casa, Ronald Koeman” è il biglietto da visita dei catalani che intorno alle 18 assisteranno alla conferenza stampa per la presentazione ufficiale del tecnico olandese. L’ex tecnico della Nazionale olandese ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022. 🙌 Welcome home, @RonaldKoeman! 💙❤️ #KoemanCuler — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020 Leggi su sportface

