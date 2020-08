Bacoli, da oggi mascherina obbligatoria anche all’aperto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – La mascherina torna obbligatoria anche all’aperto: bisognerà indossarla, da oggi, in presenza di altre persone su tutto il territorio comunale ed in qualsiasi orari. A ciò si aggiunge la denuncia alla Polizia Municipale oltre che all’Asl per tutti i residenti che rientrano da viaggi all’estero. È quanto emerge dall’ultima ordinanza disposta dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “La nuova ordinanza obbliga tutti i cittadini presenti sul territorio di Bacoli, in presenza di altre persone, ad indossare la mascherina. In ogni orario della giornata, nei luoghi all’aperto, negli uffici, nei locali al chiuso, in caso di assembramenti, sarà ... Leggi su anteprima24

DBenedectus : Sono questi i dispositivi inseriti nell'ordinanza del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che andrà in v… -