Autunno a tutto Stones tra nuovo album e rarità - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Lodetti Tornati dalle vacanze, i vecchi Rolling aprono lo scrigno dei tesori del passato. E del presente Mentre sono in attesa dell'annunciato nuovo album dei Rolling Stones, i fan, alla fine delle vacanze, potranno godersi un'altra chicca, il cofanetto Steel Wheels Live: Atlantic City, New Jersey, ricco di pathos e di sorprese. L'album esce in numerose versioni... Le più interessanti sono quelle in due cd più dvd e blu ray e quella in quattro vinili colorati. Si tratta di un concerto inedito del 1989 al Convention Center di Atlantic City, una delle date che chiusero la parte nordamericana del tour «Steel Wheels», che aveva riportato gli Stones negli Usa, da dove mancavano dal 1981. È anche l'ultima tournée che vede al basso Bill Wyman, prima ... Leggi su ilgiornale

ferrarisergio4 : RT @ferrarisergio4: strano come un sorso d'acqua,abbia dato luce a tutto, abbia regalato respiro in questo giorno d'estate, anticipo che no… - sposaisterica : RT @mala_tempora__: “evitate tutto l’evitabile, almeno per quest’anno e soprattutto per questo autunno”. Io lo sto facendo da 6 mesi e sto… - MuratoreMara : RT @ferrarisergio4: strano come un sorso d'acqua,abbia dato luce a tutto, abbia regalato respiro in questo giorno d'estate, anticipo che no… - billa_silvia2 : RT @giusvo: complicazioni e sequele: si passa dalle venti volte del già citato 36enne alle cento-duecento volte negli over 65! 5) Il consi… - FannyVicryl : @0Nives @ivdealegiu Eh già l'estate italiana è l'estate italiana, per fare tutto quello che non si poteva canta il… -

Ultime Notizie dalla rete : Autunno tutto Piano anticovid autunno, Volpi e Tosi (M5S) contro la Regione: “Ignorate le nostre proposte” IVG.it Coronavirus, Carlo La Vecchia: «Non è più in Lombardia la culla del virus. A scuola i ragazzi sono al sicuro»

Dunque l’indicatore chiave, che è quello della pressione sul servizio sanitario nazionale, ci dice che la situazione al momento è del tutto sotto ... per arrivare all’autunno in condizioni ...

La rabbia degli eroi delle terapie intensive: “Le persone non capiscono, non è finita”

Quello che potrà succedere in autunno, con il freddo e le influenze di stagione, non lo sa nessuno. Meglio non aspettare l’arrivo di altre ondate. Tutte le misure che si possono prendere vanno prese ...

Dunque l’indicatore chiave, che è quello della pressione sul servizio sanitario nazionale, ci dice che la situazione al momento è del tutto sotto ... per arrivare all’autunno in condizioni ...Quello che potrà succedere in autunno, con il freddo e le influenze di stagione, non lo sa nessuno. Meglio non aspettare l’arrivo di altre ondate. Tutte le misure che si possono prendere vanno prese ...