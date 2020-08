Aulas: “In Francia stiamo lavorando bene, meritiamo 4 squadre in Champions” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha parlato ai microfoni di Le Progres. “La Francia merita 4 squadre in Champions League. Abbiamo portato due squadre in semifinale e questo ci permette di parlare con la Uefa per richiedere questa revisione. Nonostante i tanti attacchi al nostro campionato, in Francia stiamo lavorando bene. Psg e Lione hanno battuto Atalanta e Juventus, abbiamo abbastanza argomenti per portare avanti la nostra idea. Siccome la Lega francese tarda a fare questa richiesta alla Uefa, tocca a noi presidenti fare qualcosa”. L'articolo Aulas: “In Francia stiamo lavorando bene, meritiamo 4 ... Leggi su ilnapolista

