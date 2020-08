Atletica – Il 17 settembre il Golden Gala all’Olimpico di Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, tappa del circuito Wanda Diamond League in programma giovedì 17 settembre a Roma, si svolgerà allo Stadio Olimpico, e non sulla pista del vicino Stadio dei Marmi, come precedentemente stabilito. A determinare il cambio di struttura (decisione adottata in piena condivisione con Sport e Salute, co-organizzatrice dell’evento), una serie di ragioni diverse, a cominciare dal numero assai più elevato di spettatori potenzialmente in grado di assistere all’evento, pur nelle limitazioni imposte dalle norme di contenimento del Covid-19. Senza dimenticare che le nove corsie dell’Olimpico garantiranno, sul piano tecnico, un valore superiore della manifestazione. “L’ipotesi di far svolgere il Golden ... Leggi su sportfair

Per Chico Cariboni, grande esperto di atletica, la sprinter valmaggese ha le carte in regola per diventare una delle più grandi sportive di sempre del nostro cantone Il firmamento dello sport ticinese ...

