Atalanta, presentata la nuova maglia per la stagione 2020/2021 – FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Atalanta ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali la nuova maglia in vista della prossima stagione L’Atalanta ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali la nuova maglia per la stagione 2020/2021 di Serie A. Il club bergamasco ha optato per la tradizionale maglia a righe nerazzurre (però però più strette rispetto alla scorsa stagione). Nel colletto appare inoltre la scritta “la maglia sudata sempre” per indicare l’energia che i giocatori metteranno in campo durante le partite di campionato e quelle europee. Dalla Champions… alla Champions! 👕 La nostra 1ª maglia ... Leggi su calcionews24

