Atalanta | presentata la divisa casalinga per la Champions FOTO

L'Atalanta ha ufficializzato la nuova divisa casalinga per la Champions League della Joma. Righe nere e azzurre più fitte in stile retro e il nome 'Bergamo' dietro il colletto "in omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato (per la pandemia di Coronavirus, ndr) e per sottolineare l'ancor più forte legame con la città". Nella parte interna del colletto, in continuità rispetto alle precedenti stagioni e forse per scaramanzia, continua ad essere presente la frase "LA MAGLIA SUDATA SEMPRE".

La nuova divisa casalinga dell'Atalanta per la Champions League, ufficializzata stasera sul sito della società, presenta la scritta ATALANTA BERGAMO "in omaggio ai bergamaschi dopo il difficile ...

