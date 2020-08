Atalanta, Plus 500 sarà main sponsor per le prossime tre stagioni sportive (Di mercoledì 19 agosto 2020) La piattaforma internazionale di trading online sponsor della società a partire dal 1° settembre 2020. Luca Percassi: «Una grande soddisfazione poter collaborare con un brand così prestigioso che contribuirà in modo importante ad un’ulteriore crescita del Club». Leggi su ecodibergamo

La piattaforma internazionale di trading online sponsor della società a partire dal 1° settembre 2020. Luca Percassi: «Una grande soddisfazione poter collaborare con un brand così prestigioso che cont ...

PLUS500 MAIN SPONSOR MAGLIA ATALANTA PER LE PROSSIME 3 STAGIONI

Atalanta B.C. ha il piacere di annunciare che Plus500*, piattaforma tecnologica leader a livello internazionale fornitrice di contratti per differenza (‘CFD’), sarà main sponsor della società lombarda ...

