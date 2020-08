Atalanta, arriva l’accordo: Plus500 sarà il nuovo main sponsor della Dea (Di mercoledì 19 agosto 2020) Atalanta, arriva l’accordo: Plus500 sarà il nuovo main sponsor della Dea per le prossime tre stagioni. Ecco il comunicato L’Atalanta, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto il nuovo sponsor. Plus500, infatti, sarà il nuovo main sponsor dei nerazzurri: «Atalanta B.C. ha il piacere di annunciare che Plus500, piattaforma tecnologica leader a livello internazionale fornitrice di contratti per differenza (‘CFD’), sarà main sponsor della Società per le prossime tre stagioni sportive a partire dal 1° ... Leggi su calcionews24

PeppinInter : L'Inter si libera di Icardi e arriva in finale di #UEL Il PSG, dopo 60 minuti di terrore con l'Atalanta, mette sta… - michaelddr6 : @ilmauro85 @JantasOO @SantiXVI Lo United è regolarmente sesto in Premier e vede la CL con il binocolo, meglio l’Ata… - oscarvalle1984 : RT @Marco562017: Il Psg arriva meritatamente in finale, nulla da dire, ma il Lipsia merita almeno gli stessi complimenti fatti all'Atalanta… - FrancoMater2 : @lucacerasuolo L'#Atalanta è una cosa. Il #Lipsia, un'altra. Ogni partita e ogni percorso sono storie a sè. C'è c… - 1903filellinas : RT @Marco562017: Il Psg arriva meritatamente in finale, nulla da dire, ma il Lipsia merita almeno gli stessi complimenti fatti all'Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta arriva Atalanta, arriva il nuovo sponsor Intesa Sanpaolo: 40 milioni per stadio e non solo ItaSportPress Tra tattica e 'trattoria': è Verratti il fulcro del Psg

Il paradosso della carriera di Marco Verratti sta per concretizzarsi: può diventare il primo italiano a giocare una finale di Champions League senza avere mai giocato in serie A. Questo primo paradoss ...

Champions, PSG: Marquinhos uomo chiave per la finale

Ha salvato il PSG contro l'Atalanta, si è ripetuto con il Lipsia. Emergendo a sorpresa dopo una vita trascorsa a difendere. Il PSG ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale di Champio ...

Il paradosso della carriera di Marco Verratti sta per concretizzarsi: può diventare il primo italiano a giocare una finale di Champions League senza avere mai giocato in serie A. Questo primo paradoss ...Ha salvato il PSG contro l'Atalanta, si è ripetuto con il Lipsia. Emergendo a sorpresa dopo una vita trascorsa a difendere. Il PSG ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale di Champio ...