Asma bronchiale, perché non bisogna smettere le terapie in estate (Di mercoledì 19 agosto 2020) Siamo in vacanza? E allora godiamocela, dimenticando i farmaci e contando sul fatto che i pollini che provocano l’allergia e quindi le crisi respiratorie che caratterizzano l’Asma sono ormai “passati”. Se avete pensieri di questo tipo e soffrite di Asma bronchiale, ricordate che il trattamento non va sospeso a meno che non lo dica il medico. E non dimenticate che gli sbalzi di temperatura, lo sforzo fisico e le alte quote possono riproporre problemi che sembravano dimenticati. La malattia è cronica Quando difficoltà a respirare, sensazione di naso chiuso e fame d’aria paiono scomparire non bisogna “mollare” con le cure indicate dal medico, a meno che non sia il curante a consigliarlo. Il motivo? L’Asma infatti è una malattia che, pur ... Leggi su dilei

