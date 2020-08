Ascolti tv martedì 18 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Prime Time Su Rai 1 Il film Perduta nel Vermont ha registrato.000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? Speciale Gioele ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Lo show dei record ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film L'amore è eterno finché dura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 In Onda Focus ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film La perla del paradiso è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film The Call ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha registrato .000 telespettatori, share%. Su ... Leggi su blogo

