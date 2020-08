Ascolti tv, dati Auditel martedì 18 agosto: Chi l’ha visto? Speciale Gioele vince con 2.4 milioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ritorno di Federica Sciarelli per la puntata Speciale ‘Chi l’ha visto? Speciale Gioele’ andata in onda su Rai3 martedì 18 agosto si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata grazie a 2.455.000 telespettatori e uno share del 13,97% con oltre 37mila interazioni social e punte che hanno raggiunto alle 22:31 il 16,5% di share e 2.821.000 telespettatori. Chi l’ha visto, Federica Sciarelli: ‘L’incidente di Viviana e Gioele potrebbe essere una sliding doors’ Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Perduta nel Vermont’, ha ottenuto invece 2.235.000 telespettatori con il 12,94%, mentre su Canale 5 ‘Lo show dei record’ è stato visto da ... Leggi su tvzap.kataweb

