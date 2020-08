Arrestato spacciatore ‘amante’ dell’archeologia: nascondeva in casa oltre 30 reperti di notevole valore (FOTO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) nascondeva reperti archeologici all’interno della propriaabitazione. Per questo un 48enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione e impossessamento illecito di opere storiche appartenenti allo Stato. In particolare, nel primo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Campagnano di Roma hanno effettuato il controllo a carico dell’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati in materia di stupefacenti. Tuttavia, l’atteggiamento inquieto del 48enne ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno proseguito gli accertamenti. Infatti, nel corso del successivo controllo sulla persona, il 48enne è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina ed è stato segnalato al prefetto di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti. Ma durante i controlli nella sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta

